Desaparece Alejandra Rojas, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo

Alejandra Rojas Báez fue reportada como desaparecida. Foto: COPUPEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó el Protocolo Alba para localizar a Alejandra Rojas Báez, coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Jilotzingo, reportada como desaparecida desde el 30 de enero de 2026.

De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial, la mujer de 27 años de edad fue vista por última vez en el fraccionamiento Residencial Privanza, dentro del conjunto habitacional Jardines de Bella Vista, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. El reporte formal de desaparición fue presentado ante las autoridades el 31 de enero.

No viajaba sola: también desapareció con un familiar

Presuntamente, Alejandra Rojas Báez no se encontraba sola al momento de su desaparición. Junto a ella también fue reportado como desaparecido Noé Jacob Pérez Rojas, identificado como su colaborador y familiar.

Ambos se trasladaban en un vehículo Jetta con placas LZV-4347. Hasta el momento, no se ha informado sobre su posible paradero ni sobre las circunstancias en que se perdió contacto con ellos.

Características físicas de Alejandra Rojas Báez

La ficha de búsqueda detalla que Alejandra Rojas Báez:

Mide 1.60 metros

Tiene complexión robusta

Tez blanca

Ojos café chicos

Cabello castaño

Rostro redondo

Labios gruesos

Como señas particulares, presenta un lunar en el tobillo derecho y dificultad para caminar.

Al momento de su desaparición vestía:

Pantalón de mezclilla

Blusa blanca

Chamarra color verde pistache

Zapatos verdes tipo mocasín

Canales para aportar información

La Fiscalía mexiquense solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a la localización de Alejandra Rojas Báez y Noé Jacob Pérez Rojas.

La información puede proporcionarse de forma anónima y gratuita a los números:

800 89 029 40

(722) 283 20 12

También se puede acudir a la agencia del Ministerio Público más cercana.

