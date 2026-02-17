México-Querétaro colapsa por obras; 20 minutos se alargan hasta 2 horas

GENERANDO AUDIO...

Colapsada Autopista México-Querétaro por obras. Foto: Cuartoscuro

Durante este lunes 16 de febrero, la Autopista México-Querétaro registra severas afectaciones viales debido a trabajos de repavimentación, lo que ha provocado congestionamientos kilométricos en el Estado de México.

El tráfico se extiende desde Tlalnepantla hasta Cuautitlán Izcalli, generando demoras significativas para quienes transitan por esta vía considerada una de las más importantes del país.

De acuerdo con reportes, un trayecto que habitualmente toma alrededor de 20 minutos se ha convertido en recorridos de hasta dos horas debido al cierre parcial de carriles por las obras.

Las autoridades no han informado un tiempo estimado para la normalización total del tránsito. Por ello, se recomienda a los conductores considerar rutas alternas y anticipar sus traslados.

Del mismo modo, las autoridades hacen un llamado a los automovilistas debido a la contingencia ambiental y a las restricciones vehiculares, las cuales continuarán para este martes 17 de febrero. A las 10 horas de este martes, la CAMe informará la evolución de la contingencia y si continuarán o no las restricciones.

