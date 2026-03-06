Trasladan al Penal de Santiaguito a conductor por caso Ana Karen

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJEM

Daniel “N”, conductor detenido por su presunta participación en el feminicidio de Ana Karen, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La joven, de 19 años, fue localizada sin vida después de haber solicitado un servicio de transporte por plataforma.

Antes de su ingreso al penal, el hombre permaneció en instalaciones de la Fiscalía del Estado de México en Toluca. Después fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal en las próximas horas.

Ana Karen, estudiante de Pedagogía de 19 años, salió la noche del 28 de febrero de una fiesta en un fraccionamiento de San Antonio la Isla, en el Estado de México, para regresar a su casa. De acuerdo con los reportes, pidió un servicio de transporte en motocicleta por aplicación.

Desde ese momento, se perdió todo contacto con la joven. Su desaparición derivó en una investigación por parte de las autoridades mexiquenses, que más tarde llevó a la detención de Daniel “N” por su presunta participación en el caso.

Se espera que en las próximas horas se realice la primera audiencia judicial. En esa diligencia, un juez determinará la situación legal del conductor detenido por el caso de Ana Karen.

