Volcadura de transporte público deja 12 heridos en el Circuito Exterior Mexiquense

Volcadura en el Circuito Exterior Mexiquense. Foto: Fernando Cruz

Al menos 12 pasajeros heridos, es el saldo que dejó la volcadura de una unidad de transporte público que transitaba por el Circuito Exterior Mexiquense.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 28, en el perímetro del municipio de Jaltenco, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Tras la volcadura, la unidad de “Las Brujas” proveniente del municipio de Zumpango, salió de la cinta asfáltica quedando sobre el camellón.

Elementos de Protección Civil y Cruz Roja mexicana acudieron al sitio y atendieron a los heridos, trasladándolos a hospitales cercanos.

El chofer fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los reportes, la presencia de neblina y el exceso de velocidad pudieron provocar el accidente.

