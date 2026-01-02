Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; refuerzan vigilancia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El primer caso de gusano barrenador del ganado en el Estado de México fue detectado en el municipio de Tlatlaya, confirmaron autoridades sanitarias este 1 de enero de 2026. Aunque se trata del primer registro en la entidad, no se ha declarado emergencia sanitaria y el estado permanece en fase preventiva, con acciones de vigilancia activa.

El hallazgo ocurrió en una cabra con una herida abierta que no recibió atención oportuna, lo que permitió se infestara. La presencia de la llamada “gusanera” fue confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Autoridades estatales y federales informaron que ya iniciaron búsqueda activa en la zona para descartar más casos. Hasta el momento, no se han identificado nuevos animales afectados.

Gusano barrenador en el Estado de México: refuerzan prevención

Especialistas en sanidad animal explicaron que el gusano barrenador se desarrolla cuando la mosca hembra deposita huevecillos en heridas recientes o en mucosas, como la nariz, el ombligo de animales recién nacidos o los genitales tras el parto. Sin tratamiento oportuno, la infestación puede avanzar rápidamente y causar daños graves al ganado.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran procedimientos quirúrgicos sin cuidados posteriores adecuados, como castraciones o descornes, así como lesiones por accidentes o peleas entre animales. Por ello, autoridades sanitarias recomendaron revisar diariamente al ganado, atender de inmediato cualquier herida y desinfectarla correctamente.

Tras el caso detectado en Tlatlaya, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, informó que reforzó la estrategia de prevención en coordinación con Senasica y organizaciones ganaderas. La región sur del estado es considerada prioritaria por su clima cálido y la alta actividad ganadera, condiciones que favorecen la presencia del parásito.

Antonio Huerta Alba, director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó a las y los ganaderos a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y a aplicar polvo curativo y preventivo en heridas. Las autoridades subrayaron que, aunque el riesgo de dispersión es bajo, la detección temprana es clave para evitar la propagación.

En los próximos días se realizará una reunión con presidentes municipales y organismos ganaderos del sur del Estado de México, junto con autoridades federales, para fortalecer las acciones de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

