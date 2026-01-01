Por clima, cierran Nevado de Toluca hasta nuevo aviso

GENERANDO AUDIO...

Nevado de Toluca. Foto: Cuartoscuro

El Nevado de Toluca se encuentra cerrado hasta nuevo aviso debido a las condiciones climáticas que imperan en la zona, confirmaron las autoridades del Estado de México.

¿Por qué cerró el Nevado de Toluca?

El secretario General del Gobierno mexiquense, Horacio Duarte Olivares, confirmó hace unos días que el importante sitio turístico que en estas épocas suele reunir a decenas de visitantes se encuentra cerrado debido a:

Baja visibilidad por niebla densa

Bajas temperaturas

Fuertes rachas de viento

Alta probabilidad de sufrir hipotermia

Congelamiento de los caminos de terracería y senderos

Alto riesgo de sufrir accidentes y extravíos

El funcionario estatal destacó que hasta el momento no puede darse una fecha para la reapertura del acceso al Nevado de Toluca y llamó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y evitar cualquier incidente.

La información dada por Duarte Olivares fue reiterada, recientemente, por la Secretaría de Seguridad del Estado de México quienes recomendaron posponer las visitas y acatar las indicaciones dadas por las autoridades.

Recordaron que ante alguna emergencia el número 911 está disponible.

¿Cuándo reabrirá el acceso del Nevado de Toluca?

Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer la fecha en la que el acceso al Nevado de Toluca volverá a operar, por lo que los visitantes tendrán que esperar para poder acudir a la zona en el Estado de México.