Multitudes reciben la primavera con rituales en Teotihuacán

GENERANDO AUDIO...

Equinoccio de primavera en Teotihuacan 2026: rituales y energía. Foto: Cuartoscuro.

Decenas de personas acudieron desde temprano a la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada al norte de la Ciudad de México, para presenciar el equinoccio de primavera, un evento que ocurre cada año entre el 20 y 21 de marzo.

Equinoccio de primavera en Teotihuacán reúne a visitantes

Antes de la apertura del sitio, grupos de visitantes se concentraron en los accesos para ingresar a la zona arqueológica. Durante el amanecer, algunos observaron el ascenso de globos aerostáticos que sobrevolaron el área, mientras se formaban filas para entrar.

Una vez dentro, los asistentes se dirigieron principalmente a la Pirámide del Sol, donde permanecieron para observar la salida del sol. En el lugar, también se realizaron cantos y ceremonias organizadas por algunos de los visitantes.

Qué es el equinoccio de primavera

El equinoccio de primavera es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol se alinea directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración similar en todo el planeta.

Este evento sucede dos veces al año: en marzo y en septiembre. En el hemisferio norte, el equinoccio de marzo marca el inicio de la primavera y representa el punto medio entre el invierno y el verano.

Pirámide del Sol, punto de reunión en Teotihuacán

LaPirámide del Sol es una de las estructuras principales de Teotihuacán y fue construida hace aproximadamente 2 mil años. Se localiza a unos50 kilómetros de la Ciudad de México y forma parte de uno de los complejos arqueológicos más visitados del país.

Asistentes al equinoccio de primavera

Testimonios recabados en el sitio, algunas personas participan en estas actividades con la intención de realizar prácticas relacionadas con el cambio de estación. Durante la jornada, visitantes permanecieron en la explanada y alrededores de la pirámide para observar el fenómeno y participar en actividades colectivas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.