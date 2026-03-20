Noche de caos en Ecatepec: bloquean López Portillo y suspenden Mexibús

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes bloquean vía López Portillo en Ecatepec. Foto: Uno TV

Un bloqueo parcial en la vía José López Portillo, en Ecatepec de Morelos, provocó severo caos vehicular la noche de este jueves, afectando a miles de automovilistas en esta importante arteria del Estado de México.

¿Por qué protestan?

Los manifestantes denunciaron operativos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra anexos y centros de rehabilitación, los cuales, aseguran, dejaron sin resguardo a personas que permanecían internadas.

Los inconformes exigen:

La reapertura de los centros clausurados

de los centros clausurados El retiro de sellos colocados por autoridades

de sellos colocados por autoridades Que no se criminalicen las actividades de estos espacios

Así mismo, advirtieron que no liberarán la vialidad hasta obtener una respuesta.

Manifestantes bloquean vía López Portillo en Ecatepec. Foto: Uno TV

Afectaciones al transporte

El bloqueo mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos y provocó la suspensión del servicio del Mexibús Línea 2, en el tramo de Las Américas a La Quebrada y viceversa.

La protesta ha generado largas filas de vehículos y retrasos significativos, complicando la movilidad en esta zona de Ecatepec. Por ello, autoridades recomiendan a la población evitar la zona y buscar rutas alternas mientras continúa la manifestación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.