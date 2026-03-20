Bloqueo provoca largas filas en la carretera Texcoco-Lechería este viernes

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Caos vial por bloqueo en la Texcoco-Lechería este viernes. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Un bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería provoca caos vial desde la mañana de este viernes 20 de marzo de 2026 en el Estado de México (Edomex), donde automovilistas reportan circulación detenida en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el bloqueo genera largas filas de vehículos y afectaciones a quienes utilizan esta vialidad para trasladarse hacia la zona oriente del Valle de México y hacia municipios cercanos a la capital.

La carretera Texcoco-Lechería es una de las vías con mayor tránsito en la zona, por lo que el cierre en ambos sentidos provoca retrasos importantes para conductores y transporte público.

Alternativas viales por bloqueo en la Texcoco-Lechería

Ante el bloqueo en la Texcoco-Lechería hoy, autoridades locales sugieren utilizar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.

Entre las opciones que pueden utilizar los conductores se encuentran:

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida Central

Vía Morelos

Vialidades locales cercanas dependiendo del punto de origen o destino

Las autoridades también pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales de tránsito para conocer en tiempo real el avance de la circulación en la zona.

Bloqueo en la Texcoco-Lechería hoy: tránsito detenido en ambos sentidos

Usuarios de la vialidad reportaron que la circulación permanece prácticamente detenida desde las primeras horas de la mañana debido al bloqueo, lo que también genera afectaciones en avenidas cercanas.

La movilización se registra en un tramo importante de la Texcoco-Lechería, por lo que el tránsito hacia zonas como Ecatepec, Texcoco y municipios cercanos se ve afectado.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar previsiones, considerar tiempos adicionales de traslado y, en la medida de lo posible, evitar la zona mientras continúan las afectaciones.

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