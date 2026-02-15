Ibero Puebla lamenta muerte de egresada tras balacera en bar

GENERANDO AUDIO...

Ibero lamenta muerte de egresada tras balacera en Puebla. Foto: Uno TV

La tarde de este sábado 14 de febrero, por medio de su cuenta de X, la Universidad Iberoamericana, Ibero Puebla, condenó el asesinato de Gisele Ortiz, quien egresó de la Licenciatura de Psicología y quien falleció producto de la balacera suscitada durante la madrugada.

Por medio del comunicado, Ibero Puebla solicitó a las autoridades realizar las investigaciones pertinentes, en busca de justicia para las víctimas. Además, la institución educativa exigió justicia y reparación de daños para la familia de Gisele.

Nos sumamos a las muestras de afecto y solidaridad para la familia y seres cercanos a Gisele. Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y el de las otras víctimas letales.

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas

La madrugada de este 14 de febrero, en la zona de Isla de Angelópolis, tres personas fallecieron y cuatro más resultaron heridas tras una balacera. El ataque se suscitó fuera del Bar Sala de Despecho, donde hombres armados en motocicletas dispararon contra un grupo de personas.

