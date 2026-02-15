Sin pasajeros ni chofer, pero con pertenencias, hallan autobús encendido en Ciudad Valles

GENERANDO AUDIO...

Hallan autobús encendido, pero vacío; investigan posible delito. Foto: Uno TV

La noche de este sábado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se desplegó un intenso operativo policiaco tras el hallazgo de un autobús de pasajeros abandonado sobre la carretera federal Valles–Mante, a la altura del kilómetro 32, en las inmediaciones del ejido Laguna del Mante.

De acuerdo con reportes preliminares, automovilistas alertaron a las autoridades sobre un posible incendio en la unidad. Sin embargo, al arribar elementos de Protección Civil confirmaron que el fuego provenía de un pastizal a un costado del vehículo y no del autobús; las llamas fueron sofocadas en minutos.

Autoridades investigan posible secuestro

Al inspeccionar la unidad de la empresa Transportes Vencedor, que cubre la ruta 102, autoridades detectaron que el camión se encontraba con el motor encendido, pero sin chofer ni pasajeros en el interior ni en las inmediaciones. No obstante, en el interior fueron localizadas pertenencias personales, lo que incrementó la preocupación de las corporaciones de seguridad.

Ante la sospecha de una posible privación de la libertad, se solicitó el apoyo de la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Fuentes de seguridad indicaron que se activaron protocolos de búsqueda en la zona, incluyendo patrullajes intensivos, ante la posibilidad de la comisión de un delito.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la unidad permanece bajo resguardo a la par de que continúan las diligencias.

