Con veladoras y silencio, Concordia exige justicia por los mineros secuestrados y asesinados

En medio del dolor y la indignación, habitantes del municipio de Concordia, Sinaloa, con integrantes de colectivos de personas desaparecidas, realizaron la tarde de este sábado una vigilia en memoria de los trabajadores de una mina de origen canadiense que fueron privados de la libertad y asesinados en la sierra de este municipio.

La manifestación se llevó a cabo en la plazuela ubicada frente al templo de San Sebastián, donde se encuentra el monumento en honor a los mineros.

Vestidos de blanco, los asistentes arribaron alrededor de las 18:00 horas con veladoras y coronas florales. Sobre el vagón minero que forma parte del monumento, colocaron cascos y chalecos en representación de los 10 trabajadores víctimas de la violencia.

Durante más de una hora, los presentes rezaron el rosario y guardaron momentos de silencio para pedir por el eterno descanso de los mineros y por justicia.

Aunque evitaron dar entrevistas, algunos asistentes expresaron fuera de micrófonos su deseo de que regrese la paz y existan garantías de seguridad para quienes laboran en las minas de la región.

La exigencia no se limitó a Sinaloa. De manera simultánea, integrantes del sector minero se manifestaron en estados como Durango, Chihuahua, Sonora, Hidalgo y San Luis Potosí para demandar justicia y condiciones de seguridad, tras la privación de la libertad de diez trabajadores ocurrida el pasado 23 de enero en Concordia.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el hallazgo de 10 cuerpos en una fosa clandestina localizada en la comunidad de El Verde, en Concordia. De ellos, cinco han sido identificados oficialmente como trabajadores de la mina, mientras continúan los procesos periciales para confirmar la identidad del resto.

