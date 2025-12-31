GENERANDO AUDIO...

Zonas arqueológicas en el Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del Estado de México dio a conocer los precios que se manejarán durante el 2026 en las zonas arqueológicas ubicadas en el territorio mexiquense. Recordemos que este año el Gobierno Federal aprobó un incremento en las cuotas de acceso, tanto para extranjeros como connacionales.

Aumenta el precio de las entradas a las zonas arqueológicas en el Edomex

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, a partir de 2026 se incrementará el precio de las entradas a zonas arqueológicas o museos, administrados por el Gobierno.

Las zonas arqueológicas categoría I, entre las que se encuentran Teotihuacán, el Templo Mayor y el Museo de Antropología, subirán de precio de 96 a 210 pesos. En la categoría II, el precio pasará de 79 a 156 pesos, y en la III, de 73 a 143 pesos. Mientras que en la categoría IV se impone un precio de 104 pesos.



Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el INAH Edomex dio a conocer los precios que se manejan a partir del próximo año. Los precios van de los 145 a los 155 para extranjeros, y de 80 a 105 para mexicanos con documentos que comprueben la nacionalidad.

Precios de zona turística en el Edomex durante 2026

Capilla Abierta de Tlalmanalco

Monto actualizado 2026: 145 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos

Ex convento de Acolman

Monto actualizado 2026: 145 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos

Ex convento de Oxtotipac

Monto actualizado 2026: 145 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos

Zona Arqueológica de Calixtlahuaca

Monto actualizado 2026: 145 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos

Zona Arqueológica de Malinalco

Monto actualizado 2026: 155 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 85 pesos

Zona Arqueológica de Los Melones

Monto actualizado 2026: 145 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos

Zona Arqueológica de Santa Cecilia

Monto actualizado 2026: 145 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos

Zona Arqueológica de Tenayuca I

Monto actualizado 2026: 145 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos

Zona Arqueológica de Teotihuacán

Monto actualizado 2026: 210 pesos

Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 105 pesos

¿Quiénes no pagan entrada en las zonas arqueológicas?

Estudiantes con credencial vigente

Profesores con credencial vigente

Mayores de 60 años con credencial del Inapam

Investigadores con autorización INAH

Guías de turistas acreditadas por la Sectur

Todos los domingos la entrada es gratis para el público nacional

