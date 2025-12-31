Suben precios de zonas arqueológicas en el Edomex durante 2026
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del Estado de México dio a conocer los precios que se manejarán durante el 2026 en las zonas arqueológicas ubicadas en el territorio mexiquense. Recordemos que este año el Gobierno Federal aprobó un incremento en las cuotas de acceso, tanto para extranjeros como connacionales.
Aumenta el precio de las entradas a las zonas arqueológicas en el Edomex
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, a partir de 2026 se incrementará el precio de las entradas a zonas arqueológicas o museos, administrados por el Gobierno.
Las zonas arqueológicas categoría I, entre las que se encuentran Teotihuacán, el Templo Mayor y el Museo de Antropología, subirán de precio de 96 a 210 pesos. En la categoría II, el precio pasará de 79 a 156 pesos, y en la III, de 73 a 143 pesos. Mientras que en la categoría IV se impone un precio de 104 pesos.
Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el INAH Edomex dio a conocer los precios que se manejan a partir del próximo año. Los precios van de los 145 a los 155 para extranjeros, y de 80 a 105 para mexicanos con documentos que comprueben la nacionalidad.
Precios de zona turística en el Edomex durante 2026
Capilla Abierta de Tlalmanalco
- Monto actualizado 2026: 145 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos
Ex convento de Acolman
- Monto actualizado 2026: 145 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos
Ex convento de Oxtotipac
- Monto actualizado 2026: 145 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos
Zona Arqueológica de Calixtlahuaca
- Monto actualizado 2026: 145 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos
Zona Arqueológica de Malinalco
- Monto actualizado 2026: 155 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 85 pesos
Zona Arqueológica de Los Melones
- Monto actualizado 2026: 145 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos
Zona Arqueológica de Santa Cecilia
- Monto actualizado 2026: 145 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos
Zona Arqueológica de Tenayuca I
- Monto actualizado 2026: 145 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 80 pesos
Zona Arqueológica de Teotihuacán
- Monto actualizado 2026: 210 pesos
- Personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial: 105 pesos
¿Quiénes no pagan entrada en las zonas arqueológicas?
- Estudiantes con credencial vigente
- Profesores con credencial vigente
- Mayores de 60 años con credencial del Inapam
- Investigadores con autorización INAH
- Guías de turistas acreditadas por la Sectur
- Todos los domingos la entrada es gratis para el público nacional
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.