Repavimentarán Eje 3 y colocarán nuevo drenaje en Coacalco

Repavimentarán Eje 3. Foto ilustrativa: Gobierno de Coacalco.

Autoridades del municipio de Coacalco, en el Estado de México (Edomex), dieron a conocer que repavimentarán una de sus más importantes vialidades: el Eje 3. Pero también indicaron que se instalará un nuevo sistema de drenaje.

Eje 3 será repavimentado en Coacalco

Fue a través de redes sociales, específicamente en su página de Facebook, que el Gobierno municipal de Coacalco informó que a partir de este jueves 22 de enero de 2026, repavimentarán Eje 3.

Al respecto, las autoridades de este municipio del Estado de México indicaron que se tratará de una renovación integral con más de 20 mil metros cuadrados de concreto hidráulico.

“Amigas y amigos coacalquenses y vecinos de San Pablo de las Salinas, no hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Hoy iniciamos con esta repavimentación con concreto hidráulico en el Eje 3, una obra tan solicitada por todos ustedes”, dijo también el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, en un video que se compartió en las redes sociales.

También colocarán nuevo drenaje

Igualmente, el Gobierno municipal de Coacalco indicó que se colocará una nueva red de drenaje en esta parte, así como tomas de agua.

Por todo esto, el presidente municipal pidió paciencia a las personas, pues dijo que esta clase de obras públicas siempre provocan molestias.

“Al final será un gran beneficio para todas y todos ustedes. Gracias por su confianza y por dejarme ser un gobierno de continuidad, de buenos resultados”, agregó.

