Difunden nuevo video de custodios investigados por presunto robo millonario

Foto: Getty | Ilustrativas

Un nuevo video del supuesto robo de más de 37 millones de pesos demostró que se trataba, en realidad, de un traslado de dinero legal por parte de custodios de valores de la empresa Águila Bicéfala. Las imágenes compartidas en redes sociales dan cuanta de cómo los dos sujetos siguieron todos los protocolos tras ser detenidos por la autoridad.

En las imágenes difundidas, se aprecia a los dos sujetos, hoy detenidos, al interior de la unidad mientras aseguran que no pueden abrir la unidad, pues se trata de un vehículo blindado.

“Nos están deteniendo aquí en Lomas Verdes, una policía estatal. No hay motivo, quiere que me baje y traigo valores”, explica uno de los sujetos durante una llamada telefónica.

Mientras que el otro sujeto a bordo de la unidad, ambos exmilitares de la Secretaría de la Defensa Nacional, explica que no puede descender, ya que se encontraba blindada. Sin embargo, previamente, en las imágenes se observa cómo parece mostrar un gafete por la ventanilla.

Mientras la llamada se realizaba al interior de la camioneta, afuera se aprecia cómo uno de los oficiales se pasa al frente de la unidad.

Dan prisión preventiva a exmilitares detenidos con más de 37 millones de pesos

Luego de ser detenidos con más de 37 millones de pesos, un juez de control del Poder Judicial del Estado de México fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada en contra de Iván “N” y José “N”, acusados del delito de recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia inicial, la autoridad hizo la formulación de imputación en contra de los dos detenidos.

De acuerdo con las autoridades, Iván y José “N” circulaban poniendo en riesgo a los demás automovilistas, por lo que elementos de la policía estatal les marcaron el alto, momento en el que se percataron que portaban chalecos antibalas y portaban armas de fuego y maletas con dinero.

Ante la negativa de descender de la unidad, una grúa tuvo que transportar la unidad blindada hasta el Ministerio Público.

Sin embargo, durante la audiencia, la defensa argumento que los señalados actuaron como lo marca el protocolo. Además, demostraron la procedencia legal de los 37 millones 700 mil pesos que transportaban.

Asimismo, presentaron los datos de prueba que acreditan la portación de armas de fuego, las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Finalmente, el juez fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, desechando todos los datos de prueba de la defensa. Será el próximo 26 de diciembre, a las 12:00 horas, cuando se defina si serán vinculados o no a proceso.

