Fijan prisión preventiva a custodios que trasladaban 37 mdp en Naucalpan de Juárez

Foto: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada en contra de Iván N y José N, acusados del delito de recursos de procedencia ilícita, luego de ser detenidos cuando transportaban 37 millones 700 mil pesos en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Audiencia inicial y formulación de imputación

Este día se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de los dos investigados. Durante el acto jurídico, el Ministerio Público informó que los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre, cuando ambos circulaban a bordo de una camioneta blindada sobre Avenida Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez.

Detención en Avenida Lomas Verdes

De acuerdo con la imputación, los sujetos circulaban de manera temeraria, poniendo en riesgo a otros automovilistas. Tras marcarles el alto, elementos de la Policía Estatal se percataron de que ambos portaban chalecos antibalas, armas de fuego y maletas con dinero, por lo que les ordenaron descender del vehículo.

Sin embargo, los investigados se negaron a bajar, motivo por el cual se solicitó una grúa y la unidad fue trasladada a la agencia del Ministerio Público en Naucalpan.

Argumentos de la defensa

La defensa de Iván N y José N sostuvo que ambos actuaron conforme a los protocolos de seguridad, ya que laboran como custodios de la empresa de valores Águila Bicéfala. Además, presentaron datos de prueba para acreditar la portación legal de armas de fuego, las cuales contaban con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, aseguraron que los 37 millones 700 mil pesos transportados tenían origen lícito, al mostrar las transferencias correspondientes que respaldan dicho monto.

Videos y decisión del juez

Durante la audiencia también se presentaron videos de las cámaras de seguridad de la unidad de valores, con los que la defensa buscó demostrar que la detención se realizó sin motivo, además de que los custodios se identificaron como trabajadores de una empresa de traslado de valores.

Pese a estos elementos, el juzgador determinó desechar los datos de prueba de la defensa y fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Próxima audiencia

Será el próximo 26 de diciembre a las 12:00 horas cuando se defina si Iván N y José N serán vinculados a proceso o no.

