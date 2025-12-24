Tráiler se queda sin frenos y provoca carambola en Cuautitlán Izcalli

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Un tráiler que transportaba loseta se quedó sin frenos y provocó una carambola en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dejando, al menos, cuatro vehículos dañados y lesiones menores en los conductores.

El accidente se dio sobre la Avenida Ferrocarrilera, a unos metros de la autopista México-Querétaro, una de las vialidades con mayor carga vehicular en la zona norte del Estado de México.

¿Cómo fue el accidente del tráiler sin frenos?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler se quedó sin frenos mientras circulaba por la avenida, por lo que impactó los vehículos que tenía de frente. La fuerza del choque provocó que la carga de loseta que transportaba la unidad pesada se desprendiera y cayera sobre los automóviles ya afectados, incrementando los daños materiales.

A pesar de lo aparatoso del percance, autoridades confirmaron que no se registraron personas gravemente lesionadas. Los conductores involucrados presentaron golpes y lesiones menores, sin que se reportara el traslado de emergencia.

Foto: Especial

Los vehículos afectados quedaron con daños considerables, principalmente en carrocería y cristales, debido al impacto directo del tráiler y la caída de las cajas con material de construcción.

En la zona se desplegó un operativo de bomberos y elementos de Protección Civil, quienes realizan maniobras para retirar las unidades siniestradas, así como la carga esparcida sobre la vialidad, con el objetivo de evitar nuevos riesgos y restablecer la circulación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.