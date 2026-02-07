Otra vez el mismo diputado: presuntamente ebrio, choca e insulta a un policía

GENERANDO AUDIO...

Ublester Santiago nuevamente en estado de ebriedad. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

Nuevamente, el diputado federal Ublester Santiago Pineda se vio involucrado en un nuevo episodio que generó reacciones en redes sociales, luego de que se difundiera información sobre un accidente vehicular ocurrido presuntamente mientras conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

De acuerdo con versiones que circularon en un video de X, el legislador habría chocado su automóvil, lo que inicialmente dejó únicamente daños materiales. Sin embargo, el incidente tomó mayor relevancia cuando un oficial acudió al lugar para documentar los hechos.

Presunto altercado con un elemento de seguridad

Durante la intervención policial, se especula que el diputado habría insultado al oficial, un comportamiento que usuarios en redes compararon con un episodio previo ocurrido en Metepec, Estado de México, donde también fue señalado por increpar a personal de seguridad.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial si el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol ni si existe una carpeta de investigación relacionada con el accidente.

Antecedente previo en Metepec

En un caso anterior, difundido también mediante videos en redes sociales, se observa a Ublester Santiago Pineda y a personas que lo acompañaban en un desacuerdo con trabajadores de un estacionamiento. Durante la discusión, se escuchan expresiones como “¡Soy diputado!” y “¡Soy diputado, y de aquí!”, dirigidas de manera reiterada al personal del lugar.

Ese episodio generó críticas por un presunto abuso de autoridad, aunque el legislador tampoco emitió en ese momento un posicionamiento público.

Sin postura oficial del legislador

Hasta ahora, Ublester Santiago Pineda no ha emitido ningún comunicado sobre el accidente reciente ni sobre las acusaciones que surgieron a raíz del mismo. Ambos episodios han sido ampliamente comentados en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta del diputado y pidieron una postura clara de su parte.

