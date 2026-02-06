Sale libre elemento de la Guardia Nacional que atropelló y mató a motociclista en Ecatepec

GENERANDO AUDIO...

Guardia Nacional atropelló a motociclista y salió libre. Foto: Getty Images

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) integró la investigación y presentó ante un juez de control a Jesús “N”, elemento de la Guardia Nacional. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba relacionados con el accidente ocurrido el pasado 3 de febrero sobre la vía José López Portillo en Ecatepec, donde atropelló y mató a un motociclista. El juez le otorgó libertad condicional.

Vinculación a proceso y cargos imputados

Luego de aproximadamente tres horas de audiencia, el juez determinó dictar auto de vinculación a proceso contra Jesús “N” y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El juez de control también ordenó que el imputado continuara su proceso bajo la medida de libertad condicional. El elemento de la Guardia Nacional enfrenta cargos por homicidio, lesiones y daño en los bienes, delitos cometidos por culpa, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente del Estado de México.

Accidente en la vía José López Portillo en Ecatepec

El incidente ocurrió cuando Jesús “N” conducía un camión de la Guardia Nacional por el carril confinado del Mexibús Línea 2. El vehículo era manejado a exceso de velocidad y cruzó un semáforo en rojo, lo que derivó en el atropellamiento de un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motoneta.

Como resultado del impacto, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada a un hospital, donde fue reportada con lesiones de gravedad.

Autoridades seguirán con la investigación

Las autoridades señalaron que durante el periodo de investigación complementaria se recabarán más pruebas para determinar la responsabilidad del imputado en el accidente ocurrido sobre la vía José López Portillo, una de las principales arterias de Ecatepec.

