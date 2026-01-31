Permanece cerrado el Nevado de Toluca por condiciones climáticas adversas

GENERANDO AUDIO...

Autoridades del Estado de México informaron que el acceso al Nevado de Toluca permanece cerrado debido a las condiciones climáticas adversas. La medida fue anunciada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEdoméx), que mantiene operativos permanentes para evitar el ingreso de visitantes y prevenir riesgos.

Las autoridades llamaron a la población a respetar las restricciones y seguir las indicaciones oficiales para evitar accidentes en la zona natural protegida.

Por tu seguridad, evita visitar el #NevadoDeToluca. El acceso permanece cerrado debido a las condiciones climáticas. La #SSEdoméx mantiene recorridos y filtros de seguridad permanentes. Atiende las indicaciones de las autoridades y contribuye a prevenir situaciones de riesgo.🚓❄️ pic.twitter.com/26HniiXHHV — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) January 31, 2026

Autoridades mantienen cierre del Nevado de Toluca

La SSEdoméx explicó que el cierre del Nevado de Toluca responde a factores climáticos que representan un peligro para turistas y deportistas que suelen acudir al volcán.

En un mensaje oficial, la dependencia advirtió que el acceso se mantiene prohibido hasta nuevo aviso y reiteró que personal de seguridad realiza vigilancia constante en el área.

“Por tu seguridad, evita visitar el Nevado de Toluca. El acceso permanece cerrado debido a las condiciones climáticas”, informó la corporación.

Aplicarán sanciones a quienes intenten ingresar

La Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que instaló filtros de revisión y realiza recorridos para impedir el acceso a la zona.

En el mensaje difundido por autoridades estatales, se indicó que las personas que intenten ingresar al área restringida podrían enfrentar sanciones.

“No te arriesgues, el acceso al Nevado de Toluca está prohibido hasta el momento. La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantenemos filtros y recorridos permanentes. En caso de ser sorprendido será remitido a la autoridad correspondiente”, señalaron.

Además, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil.

El Nevado de Toluca es uno de los destinos turísticos naturales más visitados del Estado de México, especialmente durante temporadas invernales, por lo que las autoridades reiteraron que el cierre busca prevenir accidentes ante las condiciones climáticas actuales.

