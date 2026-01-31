Explosión de origen desconocido sacude edificio en Bandar Abbas, Irán

GENERANDO AUDIO...

Explosión en edificio de Bandar Abbás, Irán. Foto: Reuters.

Una explosión sacudió este sábado un edificio de la ciudad iraní de Bandar Abbas, en la costa del Golfo, indicaron medios estatales.

La televisión estatal iraní informó que la detonación ocurrió en un inmueble de ocho niveles, de los cuales dos quedaron destruidos. Además, varios vehículos y comercios cercanos resultaron dañados por la explosión, cuyo origen aún no ha sido determinado por las autoridades.

Explosión en Bandar Abbas destruye edificio

Según la información oficial, tras la explosión en Bandar Abbas, equipos de rescate y bomberos acudieron de inmediato al lugar para brindar asistencia. La televisión pública señaló que los servicios de emergencia comenzaron labores para atender a personas lesionadas y asegurar la zona afectada.

La agencia estatal IRNA citó al director general de gestión de crisis de la provincia de Hormozgán, Mehrdad Hassanzadeh, quien indicó que la causa de la explosión se encuentra bajo investigación. El funcionario detalló que los heridos fueron trasladados a hospitales por los equipos de emergencia, sin que hasta el momento se haya informado sobre víctimas mortales.

Autoridades investigan el origen de la explosión en Irán

Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron la fachada del edificio severamente dañada, con parte del interior expuesto y escombros esparcidos alrededor del inmueble. Otros medios iraníes replicaron la información sin precisar el origen del estallido.

La explosión en Irán ocurre en un contexto de tensión regional, luego del despliegue de buques de guerra estadounidenses en Medio Oriente. Sin embargo, las autoridades no han vinculado el incidente con un ataque externo.

Ante rumores difundidos en internet, los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de la República Islámica, negaron que instalaciones militares en la provincia de Hormozgán hayan sido atacadas, según un comunicado difundido por la agencia Fars.

Bandar Abbás, punto estratégico del Golfo

Bandar Abbás se localiza en la costa del Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, una zona estratégica por donde transita gran parte del petróleo y gas licuado del mundo.

En un hecho separado, un escape de gas provocó una explosión en la ciudad de Ahvaz, en la región de Juzestán, al suroeste de Irán, que dejó un saldo de cuatro personas muertas, informaron medios estatales.