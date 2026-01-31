Argentina recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cuba por crisis de servicios

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El gobierno de Argentina recomendó a sus ciudadanos evitar o posponer viajes a Cuba debido al deterioro en las condiciones de vida en la isla. La advertencia fue emitida mediante un comunicado oficial de la Cancillería argentina, donde también se pidió a los argentinos que ya se encuentran en el país mantenerse atentos a la evolución de la situación.

La autoridad diplomática alertó sobre problemas que afectan tanto a residentes como a visitantes, principalmente por fallas en servicios básicos y dificultades para conseguir productos esenciales.

Argentina alerta por crisis de servicios en Cuba

En el comunicado, la Cancillería argentina detalló que en Cuba se registran diversos problemas que impactan la vida cotidiana y el turismo. Entre las principales afectaciones se encuentran:

Escasez de combustible , incluso en zonas turísticas

, incluso en zonas turísticas Interrupciones prolongadas de energía eléctrica

Problemas en el suministro de agua potable

Falta de alimentos y medicamentos

Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían generar complicaciones para quienes planeen viajar o permanecer en la isla, por lo que recomendaron evaluar los desplazamientos hacia el país caribeño.

Cancillería ofrece asistencia consular a argentinos en Cuba

El gobierno argentino informó que las personas que ya residen o se encuentran de viaje en Cuba deben mantenerse informadas y seguir las recomendaciones oficiales ante posibles cambios en la situación del país.

Además, puso a disposición canales de contacto para brindar apoyo consular a ciudadanos argentinos que requieran asistencia. Para recibir orientación o reportar emergencias, la Cancillería habilitó el correo electrónico: consulares_ecuba@mrecic.gov.ar.

Las autoridades recordaron que el seguimiento de recomendaciones oficiales permite reducir riesgos durante viajes internacionales, especialmente en contextos donde existen problemas en servicios básicos o abastecimiento.

El gobierno argentino continuará monitoreando la situación en Cuba y actualizando las recomendaciones para sus ciudadanos en función de las condiciones que se registren en la isla.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.