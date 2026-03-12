Influencer difunde rostros de 3 de los presuntos asaltantes que irrumpieron en su casa en Toluca

GENERANDO AUDIO...

Influencer pide ayuda para identificar a presuntos asaltantes. Foto: Getty Images

Una influencer identificada como Evelyn difundió imágenes de tres hombres que presuntamente participaron en un asalto violento dentro de su vivienda y que se hizo viral al ser difundido en redes sociales, en la ciudad de Toluca, Estado de México (Edomex) y pidió apoyo ciudadano para poder identificarlos.

Las fotografías fueron obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio y posteriormente publicadas en redes sociales con el objetivo de aportar información que ayude a dar con los responsables.

De acuerdo con la influencer, el caso ya fue denunciado ante las autoridades, quienes iniciaron la investigación correspondiente.

Influencer publica imágenes de presuntos asaltantes

A través de su cuenta de Instagram, Evelyn compartió capturas de video en las que se observan los rostros de tres hombres, quienes estarían relacionados con el asalto ocurrido dentro de su casa.

Junto con las imágenes, la influencer escribió un mensaje en el que explicó que los sujetos forman parte de las personas que ingresaron a su vivienda durante el ataque.

“Estas son imágenes de tres de los sujetos relacionados con el asalto violento que sufrí en mi casa. La investigación ya está en manos de las autoridades. Si los reconoces, denuncia”, publicó.

Las imágenes, según explicó, provienen de las cámaras de videovigilancia de su domicilio, las cuales captaron a los individuos durante el momento en que ingresaron al inmueble.

Caso ya es investigado por autoridades

La influencer indicó que la denuncia formal ya fue presentada, por lo que las autoridades se encuentran revisando el material de video para avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

En su publicación, Evelyn reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que ayude a ubicar a los individuos, a través de las vías oficiales de denuncia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.