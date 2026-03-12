Detienen al “Negro” y un cómplice por ataque con bomba molotov en tienda 3B de Valle de Chalco

GENERANDO AUDIO...

El ataque con material inflamable dejó tres personas con quemaduras. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Luis Antonio “N”, alias el “Negro”, y Miguel “N”, investigados por su posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un menor de edad, tras un ataque ocurrido en una tienda Tiendas 3B en Valle de Chalco.

Con estas capturas ya suman cuatro los detenidos relacionados con los hechos registrados el 22 de febrero, cuando un grupo de sujetos presuntamente arrojó material inflamable dentro del establecimiento, provocando quemaduras a varias personas.

Entre las víctimas se encuentran un menor de 2 años, su padre y otro hombre, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con autoridades, el estado de salud del menor fue reportado como delicado.

Detenidos por ataque a tienda 3B en Valle de Chalco. Foto: FGJEM

Así ocurrió el ataque en tienda 3B de Valle de Chalco

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que el día de los hechos siete hombres se reunieron en calles de la colonia San Miguel Xico, donde se encontraban una camioneta GMC y dos motocicletas.

Entre los presentes estaban Edgar “N”, alias el “Peluso”; Luis Antonio “N”, alias el “Negro”; Miguel Ángel “N”; un menor de edad y otros tres individuos plenamente identificados, uno de los cuales sería el presunto autor intelectual.

En ese lugar, Miguel Ángel “N” habría sacado botellas de plástico con líquido inflamable del interior de la camioneta, mismas que entregó a algunos de los participantes.

Posteriormente, dos motocicletas se dirigieron primero a una tienda de conveniencia OXXO, ubicada en la colonia Alfredo Baranda, donde habrían arrojado botellas con material inflamable que luego incendiaron.

Después se trasladaron a una sucursal de Tiendas 3B en la colonia San Miguel Xico, donde presuntamente ingresaron dos de los implicados.

Presuntamente, rociaron combustible a clientes dentro del local

De acuerdo con la investigación, los agresores arrojaron una bomba molotov hacia los estantes del negocio y posteriormente sacaron botellas con líquido inflamable para rociar el interior del establecimiento.

Las autoridades indicaron que también habrían rociado directamente a un menor de edad y a su padre, quienes se encontraban en el área de cajas, antes de prender fuego y huir del lugar en las motocicletas.

Como resultado del ataque, un hombre de 49 años, su hijo menor de edad y otro cliente resultaron con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Van cuatro detenidos y hay más órdenes de captura

Tras los hechos, la Fiscalía estatal inició una investigación inicialmente por daños en los bienes y lesiones, aunque posteriormente las diligencias permitieron reclasificar el caso como homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un menor.

Por este caso ya fue detenido Edgar “N”, alias el “Peluso”, quien fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva.

También fue asegurado un menor de edad, quien presuntamente conducía una de las motocicletas y actualmente se encuentra internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

Las autoridades informaron que Luis Antonio “N”, alias el “Negro”, y Miguel “N” fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde permanecerán en espera de que se determine su situación jurídica.

Además, la Fiscalía mexiquense indicó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra otros tres sujetos plenamente identificados, entre los que se encontraría el presunto autor intelectual del ataque.

