Taxistas del Valle de Toluca protestan con bloqueo de vialidades por mal estado de las carreteras

GENERANDO AUDIO...

Taxistas que operan en municipios del Valle de Toluca y Valle de Tianguistenco se movilizaron para denunciar el calvario que viven a diario al circular por las carreteras de la región.

Y es que en sus trayectos es posible encontrarse con baches de hasta un metro de diámetro y más de 30 centímetros de profundidad. Aseguran que ni los municipios ni el gobierno estatal se hacen cargo del mantenimiento de las carreteras, pese al importante flujo comercial entre los diferentes municipios.

Así lo cuenta Leonel, quien enfrenta su jornada diaria al transitar por la carretera que conecta Tenango del Valle con La Marquesa. En menos de un año, ha gastado más de 15 mil pesos en reparaciones a su vehículo debido al mal estado de las vialidades.

“Son carreteras muy feas, muy deterioradas y pues la verdad, los compañeros, todos los que están aquí presentes y los que están más adelante, somos los que estamos en los gastos, más que nada en los gastos del diario. El gobierno nos exige tener nuestras unidades bien, nos acaban de hacer la cromática y todos aceptamos verificar, entonces todo eso nos afecta, ¿no?”

Leonel Valdés / taxista afectado

Cansados de las afectaciones, bloquearon las carreteras intermunicipales para llamar la atención de las autoridades y exigir acciones. El bloqueo de los accesos carreteros que conectan a municipios del sur del Estado de México dejó varados a centenares de automovilistas y transportistas.

“Hay muchos baches para allá, sí hay mucho bache, pero yo diría que más nos hace esto, el retén, que no hacemos nada. Estamos aquí parados”

Eleazar Guevara / transportista afectado

Y es que el mal estado de las vialidades no solo provoca daños constantes a sus unidades, sino que también genera pérdidas económicas, retrasos en sus traslados y principalmente, un riesgo permanente para su seguridad y la de los usuarios del servicio de transporte público.

“Hemos tenido accidentes; la vez pasada, no tiene mucho, tendrá como unos dos meses, hubo un accidente aquí nada más adelantito, donde tuvo que fallecer uno… Son baches de profundidad, vamos a hablar de 50 centímetros, donde tú pasas a una velocidad de 60 o 70 kilómetros y tu carro se descompone”

Pascual Lomas / taxista afectado

Finalmente, y luego de varias horas, indicaron que estas acciones buscan visibilizar una problemática que, aseguran, ha sido ignorada durante al menos tres años, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades para atender la rehabilitación de las carreteras de la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.