Reubican 29 animales tras aseguramiento en Ocoyoacac; había jaguares, leones y tigres

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Foto: Profepa.

El operativo de reubicación de fauna silvestre en Ocoyoacac, Estado de México, permitió el traslado de 29 ejemplares asegurados por autoridades, entre ellos felinos como jaguares, leones y tigres, tras una intervención encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Fiscalía estatal y dependencias ambientales.

El aseguramiento del predio ocurrió como parte de una investigación por diversos delitos, lo que llevó a la intervención de autoridades para verificar el estado físico, condiciones de salud y sistema de marcaje de los animales, así como su resguardo.

Operativo para reubicación de fauna silvestre en Ocoyoacac

Entre el 18 y el 23 de marzo de 2026, personal de la Profepa, la Semarnat, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y la Fiscalía estatal realizaron acciones de valoración, contención y traslado de los ejemplares.

Durante el operativo se evaluaron principalmente felinos, con el objetivo de definir su destino conforme a su estado de salud y condiciones físicas.

Los ejemplares reubicados fueron:

2 jaguares (hembra y macho)

12 leones africanos (6 hembras y 6 machos)

8 tigres de bengala (6 hembras y 2 machos)

2 mapaches (hembra y macho)

1 ligre (hembra)

1 coyote (macho)

2 lobos canadienses (hembra y macho)

1 papión sagrado (macho)

Condiciones del predio y situación legal

De acuerdo con la información oficial, no se presentaron autorizaciones ni documentos que acreditaran la legal procedencia de los ejemplares ni la operación del recinto.

Además:

La mayoría de los animales no contaban con sistema de marcaje

Las áreas de confinamiento no tenían condiciones básicas de bienestar animal

El sitio carecía de medidas de seguridad ante posibles contingencias

El propietario del predio fue detenido como parte de la investigación.

Destino de los animales tras la reubicación en Ocoyoacac

La reubicación de fauna silvestre en Ocoyoacac se realizó de manera gradual en instalaciones autorizadas, como Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS).

Las autoridades informaron que los ejemplares:

Recibieron atención médica inicial

Presentan un estado de salud de regular a bueno

Permanecerán bajo seguimiento mediante visitas de verificación

La Profepa continuará colaborando con la Fiscalía estatal en la integración de la carpeta de investigación.

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