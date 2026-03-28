Dos sismos sorprenden a este estado; van 20 hoy en el país

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En Oaxaca, se percibieron varios sismos durante la mañana. Foto: Gettyimages

La madrugada de este sábado en Oaxaca se registraron, al menos, 20 sismos, además, de dos mayores a 5 de magnitud, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿En dónde fueron los sismos más fuertes?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que al suroeste de Pinotepa Nacional se registró un sismo de 5.2 de magnitud a las 6:57 de la mañana. El otro movimiento telúrico se percibió a las 9:02 de la mañana en la misma región y de igual fuerza.

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que los movimientos no ameritaron alerta porque “la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México (CNPC) informó que no hay daños tras los sismos y se percibió muy leve entre la población. “Sismo percibido de manera ligera por la población, sin reporte de efectos”.

En su reporte matutino de sismicidad, el SSN indicó que se registraron 28 sismos de baja magnitud en Oaxaca; la región donde se reportaron más movimientos fue en Pinotepa Nacional.

¿Enjambre sísmico?

Los diversos movimientos en la misma región pudieron ser un enjambre sísmico que es una serie de sismos pequeños o moderados que ocurren en una misma zona durante un periodo corto de tiempo, sin que haya un solo temblor principal claramente más fuerte que los demás.

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