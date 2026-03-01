Asesinan a padre e hijo en calles de Naucalpan, Edomex  

GENERANDO AUDIO...

Sujetos dispararon contra padre e hijo en el Edomex. Foto: Fernando Cruz

Este sábado, un padre y su hijo fueron asesinados a balazos en calles del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex).

¿Qué se sabe del asesinato en Naucalpan?

Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos armados, que viajaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego en contra de un joven y un adulto que se encontraban junto a una mujer en calles de la colonia El Molinito.

Tras dispararles, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. Servicios de emergencia acudieron al sitio, pero no pudieron hacer nada, ya que los dos hombres habían fallecido.

Vecinos reportaron que una de las víctimas era de oficio herrero y su hijo. Aunque se montó un operativo, la policía local no pudo dar con los responsables.

