Amplían Mujeres con Bienestar: anuncian ingreso de nuevas beneficiarias

Mujeres con Bienestar amplía padrón. Foto: Gobierno del Estado de México.

El Gobierno del Estado de México informó sobre la incorporación de nuevas beneficiarias al programa Mujeres con Bienestar, con el objetivo de ampliar el padrón.

De acuerdo con autoridades mexiquenses, la incorporación de beneficiarias al programa se realizará principalmente con mujeres que cuentan con folio de registro generado en 2023 y 2024, quienes permanecían en lista de espera dentro del programa social.

¿Cómo se realizará la incorporación de nuevas beneficiarias a Mujeres con Bienestar?

El proceso para incorporar a nuevas beneficiarias al padrón de Mujeres con Bienestar contempla la revisión de solicitudes previamente registradas y la validación conforme a criterios establecidos por el programa.

Las autoridades señalaron que el personal de la Secretaría del Bienestar estatal contactará directamente a las mujeres seleccionadas mediante los datos proporcionados durante el prerregistro, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Una vez notificadas, las beneficiarias recibirán información sobre fecha, sede y requisitos para acudir a completar el proceso y recoger la tarjeta correspondiente del programa.

Mujeres con Bienestar: apoyo económico y beneficios

El programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 incorporación nuevas beneficiarias mantiene la entrega de un apoyo económico de 2 mil 500 pesos de manera bimestral para las participantes.

Además del recurso económico, el esquema contempla servicios adicionales dirigidos a las beneficiarias, entre ellos:

Asistencia médica, psicológica y nutricional

Seguro de vida

Asesoría legal telefónica

Capacitación digital

Descuentos en comercios afiliados y transporte público

Las reglas de operación también incorporan apoyos complementarios, como asistencia funeraria bajo condiciones específicas establecidas en la normativa vigente.

¿Habrá nuevo registro para Mujeres con Bienestar?

Autoridades estatales indicaron que, hasta el momento, no se ha anunciado una nueva convocatoria abierta para el ingreso al programa durante 2026.

La estrategia actual prioriza la incorporación de nuevas beneficiarias provenientes de registros anteriores que cumplen los requisitos socioeconómicos y criterios de selección, como condición de vulnerabilidad o falta de seguridad social.

Las mujeres que no sean integradas en esta etapa permanecerán en lista de espera y podrán ser consideradas en futuras incorporaciones conforme exista disponibilidad presupuestal o bajas dentro del padrón.

