Voraz incendio consume recicladora en Valle de Chalco

Columna de fuego y humo en incendio de Valle de Chalco. Foto: Jefe Vulcano

Un fuerte incendio en Valle de Chalco se registró la madrugada de este lunes 2 de marzo de 2026, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México (Edomex).

El siniestro ocurrió en la colonia San Isidro, donde una recicladora que almacenaba materiales altamente inflamables fue consumida por las llamas.

Una madrugada iluminada por el fuego

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio comenzó en un predio ubicado sobre la Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, entre la calle Oriente 16 y otras vialidades cercanas.

Las llamas formaron una intensa cortina roja y amarilla que iluminó el cielo durante la madrugada, mientras una densa columna de humo se elevaba y era visible a varios metros de distancia, generando alarma entre los habitantes de la zona.

Material inflamable complicó las labores

En el lugar se almacenaban desperdicios industriales, así como grandes cantidades de material reciclable y PET, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

Elementos de Protección Civil del Edomex, bomberos y policías municipales acudieron para controlar la emergencia y evitar que el incendio se extendiera a predios aledaños.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, mientras continúan las labores para extinguir por completo los restos del fuego que ya está controlado y realizar el enfriamiento del área afectada.

Las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro.

