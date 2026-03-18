Crean comisión petrolera en Pemex; la presidirá Cuauhtémoc Cárdenas

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Cuauhtémoc Cárdenas presidirá Comisión de Pemex. Foto: Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, un nuevo órgano de análisis estratégico que será presidido por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El anuncio se realizó en el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, con el objetivo de fortalecer la visión energética del país mediante análisis y recomendaciones sobre el futuro de la industria de los hidrocarburos.

Comisión petrolera en Pemex asesorará decisiones estratégicas

De acuerdo con Pemex, la Comisión Consultiva del Petróleo estará enfocada en analizar tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales del sector energético.

El organismo emitirá opiniones y recomendaciones que permitan apoyar la toma de decisiones sobre la política petrolera y energética del país.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacó que la empresa productiva del Estado “no se repliega ni se somete; se fortalece y renueva”, por lo que consideró necesaria la creación de este espacio de análisis.

Sheinbaum celebra incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas

Durante el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas al frente de esta comisión, al reconocer su trayectoria en la defensa de la soberanía energética del país.

La mandataria señaló que el excandidato presidencial ha sido una figura clave para impulsar la democracia y la participación del pueblo de México en la vida pública.

Gobierno destaca resultados recientes de Pemex

En el mismo evento, autoridades federales resaltaron algunos resultados recientes de Pemex, entre ellos la reducción de su deuda en 13% en el último año y el avance en el pago a proveedores, que —según el Gobierno— prácticamente alcanzó el 100%.

También se informó que actualmente se procesan alrededor de 1.3 millones de barriles de crudo diarios para producir gasolinas y diésel, mientras que la producción de fertilizantes creció 25% en 2025.

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