FGR aclara videos de cursantes en aparente ebriedad en Centro de Formación “La Muralla”

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FGR aclara sobre videos de cursantes en “La Muralla”. Foto: Cuartoscuro

Videos difundidos en redes sociales que muestran a cursantes presuntamente ebrios dentro del centro de capacitación “La Muralla”, de la Fiscalía General de la República (FGR), desataron polémica y obligaron a la institución a emitir una respuesta oficial sobre lo ocurrido en el complejo.

Las grabaciones, difundidas por el periodista Carlos Jiménez, muestran a varios jóvenes dentro de las instalaciones del centro de formación aparentemente consumiendo alcohol y realizando festejos en zonas cercanas a dormitorios y auditorios. Ante la viralización del material, la FGR aclaró que los involucrados no forman parte de la institución, aunque participaban en una capacitación en el lugar.

Videos muestran a cursantes ebrios dentro del complejo

En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa a varios cursantes dentro de las instalaciones aparentemente ingiriendo bebidas alcohólicas entre la zona de dormitorios y el auditorio del centro de formación.

Otra grabación muestra a dos jóvenes cargando a un compañero que se tambalea, aparentemente en estado de ebriedad, mientras lo trasladan hacia los dormitorios dentro del complejo.

Las imágenes han generado debate en redes sociales sobre la disciplina dentro del centro de capacitación conocido como “La Muralla”.

El video más polémico: intento de ingreso a dormitorio de mujeres

Uno de los videos que más controversia provocó muestra a elementos del Servicio de Protección Federal intentando retirar a un cursante de un dormitorio ocupado por mujeres.

En la grabación se observa cómo otros cursantes lo someten y lo sacan del lugar, mientras personal federal lo escolta fuera del dormitorio para evitar que continúe el incidente.

FGR asegura que los cursantes no pertenecen a la institución

Tras la difusión de los videos, la Fiscalía General de la República informó que los hechos ocurrieron en el área de dormitorios del Centro de Capacitación Complejo “La Muralla”.

De acuerdo con el comunicado oficial, los involucrados asistieron previamente a una actividad en un centro de hospedaje cercano, desde donde regresaron en aparente estado de ebriedad, lo que derivó en conductas inapropiadas dentro del complejo.

Servicio de Protección Federal intervino para contener la situación

La FGR explicó que personal del Servicio de Protección Federal, encargado de resguardar el inmueble, acudió al área de dormitorios para controlar la situación y dar contención a los cursantes involucrados.

La intervención se realizó en dos momentos distintos, en los que se ordenó a los participantes retirarse a sus habitaciones por violar la disciplina del centro de capacitación.

La Fiscalía no informó si habrá sanciones adicionales, pero aseguró que el incidente fue atendido por el personal de seguridad del complejo.

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