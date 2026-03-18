Claudia Sheinbaum invita al rey Felipe VI al Mundial 2026

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Sheinbaum invita al rey de España. Foto: AFP/Getty

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, extendió una invitación al rey Felipe VI para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un gesto que marca un posible acercamiento diplomático tras años de tensiones entre ambos países por el tema de la Conquista.

De acuerdo con la Casa Real española, el monarca recibió la invitación “con agrado”, luego de que la mandataria mexicana enviara una carta en la que destacó que el Mundial será una oportunidad clave para reforzar los lazos históricos entre México y España.

En la misiva, Sheinbaum subrayó que el torneo internacional “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España”.

La presidenta también destacó que la relación bilateral está “forjada por una hermandad histórica” y sustentada en elementos compartidos como la lengua, la cultura y una memoria colectiva que incluye tanto episodios complejos como momentos de solidaridad.

Por su parte, la Casa Real resaltó la “relación fraternal de amistad” entre ambas naciones, en lo que parece ser un intento de distender el clima político.

Declaraciones históricas sobre la Conquista

La invitación ocurre pocos días después de que Felipe VI hiciera declaraciones inéditas sobre la Conquista de América, al reconocer que hubo “muchos abusos” durante ese periodo, pese a que, según dijo, existía un “afán de protección” hacia los pueblos indígenas por parte de los Reyes Católicos.

Estas palabras marcan la primera vez que el monarca aborda directamente este tema desde que surgió la polémica diplomática con México.

Un conflicto que viene desde 2019

Las tensiones entre ambos países se remontan a 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Corona española una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

La postura fue retomada por Sheinbaum, quien en 2024 decidió no invitar a Felipe VI a su ceremonia de investidura, lo que provocó que España tampoco enviara representantes oficiales al evento.

En meses recientes, sin embargo, se han registrado señales de acercamiento, el canciller español, José Manuel Albares, reconoció el “dolor e injusticia” causados a los pueblos originarios, declaración que fue valorada por el gobierno mexicano como un primer paso.

Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que normalizar la relación con México es una prioridad.

La llegada de los españoles a Mesoamérica en 1519, encabezada por Hernán Cortés, marcó el inicio de un proceso que transformó radicalmente la región. En ese momento, se estima que la población indígena oscilaba entre 15 y 30 millones de personas.

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