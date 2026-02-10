Siete días sin respuesta sobre el paradero de los turistas en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Exigen justicia por turistas desaparecidos en Mazatlán. Foto: Diana Solórzano.

Suman siete días sin respuesta sobre el paradero de cuatro turistas que viajaron a Mazatlán para festejar un cumpleaños. Con pancartas y fotografías de los cuatro hombres desaparecidos, familiares se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en Toluca.

Exigen justicia por turistas desaparecidos en Mazatlán

Ante la falta de información clara y avances visibles en las investigaciones por los turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, exigen justicia y la intervención directa del Gobierno del Estado de México, con el objetivo de que se presione a las autoridades de Sinaloa y se agilice su localización.

“Hacerle una petición, que haga presión en Mazatlán porque la Fiscalía de allá no nos hace caso y queremos que haya presión de aquí para allá, de estado a estado y no estamos teniendo respuesta”, dijo Gregorio Ramírez, papá de uno de los desaparecidos.

Y es que lo que sería un viaje de vacaciones para festejar un cumpleaños terminó convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos para Gregorio y su familia.

“Es un lugar turístico, nunca pensé que existiera así la delincuencia, la verdad que no sé qué pasa ahí, se nos hizo fácil ir a esa playa”, agregó.

Dos familiares fueron liberadas. Foto: Diana Solórzano.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los turistas mexiquenses en Mazatlán?

Los hechos ocurrieron cuando esta familia, originaria de Ixtlahuaca, Estado de México, viajó el 3 de febrero a Mazatlán, Sinaloa, para celebrar el cumpleaños número 50 de la esposa de Gregorio. Sin embargo, el viaje de descanso se tornó en tragedia luego de que seis de los ocho integrantes fueran privados de la libertad.

De acuerdo con Gregorio, habrían contratado un vehículo tipo razer para realizar un recorrido turístico. Desde ese momento, se perdió todo contacto con ellos.

Entre los desaparecidos se encuentran Omar Ramírez, comerciante; Javier Ramírez, chofer de camión; Gregorio Ramírez, empleado de una farmacia; y Óscar García, yerno de Gregorio y profesor de educación física. Ninguno de ellos ha regresado a casa.

“Han sido buenos hijos, que sigan así”, comentó Gregorio Ramírez.

Liberaron a dos familiares

Otras dos personas, la hija de Gregorio y su nieta de 9 años, habrían sido liberadas al segundo día. No obstante, sus familiares aseguran que ambas presentan secuelas de violencia física y psicológica, por lo que el impacto de lo ocurrido sigue presente.

“Está muy bloqueada mi hija, la verdad. No recuerda nada, y todo lo que pasaron, no recuerda nada”, explicó.

Hasta el momento, no existe rastro ni respuesta oficial sobre el paradero de los cuatro hombres, mientras la incertidumbre y el dolor persisten entre sus seres queridos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.