Retiran bloqueo en la Autopista México-Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo en la México-Querétaro provoca largas filas vehiculares. Foto:Fernando Cruz

Manifestantes cerraron los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de Lechería, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), la mañana de este lunes, para exigir el entubamiento del Túnel Emisor Poniente y del Río Cuautitlán, obras que consideran urgentes por riesgos sanitarios en su comunidad. Sin embargo, alrededor de las 12:10 horas, se retiraron del sitio.

Habitantes de San Martín Tepetlixpa iniciaron la protesta desde temprana hora, generando kilométricas filas vehiculares en dirección a la Ciudad de México. Los inconformes señalaron que la presencia de aguas residuales a cielo abierto y los olores fétidos constantes afectan la salud de las familias que viven cerca del cauce.

¿Qué pasó en la México-Querétaro hoy?

El bloqueo en la México-Querétaro se mantuvo en los carriles laterales, mientras que los carriles centrales de la autopista operaron con carga vehicular elevada y avance lento. La movilización se ubicó en el perímetro de Lechería, una zona clave de conexión entre municipios del Valle de México y la capital del país. De acuerdo con los manifestantes, la exigencia principal es que el Gobierno federal atienda el problema del Túnel Emisor Poniente y el Río Cuautitlán, donde, afirman, las descargas y escurrimientos generan focos de infección y un ambiente insalubre.

Habitantes advirtieron que no se retirarían

Los pobladores indicaron que la protesta continuaría hasta obtener un compromiso formal de las autoridades para iniciar trabajos de entubamiento. También advirtieron que, de no recibir respuesta, podrían extender la manifestación hacia la caseta de cobro de Tepotzotlán, lo que afectaría aún más la circulación hacia el norte del país.

Vecinos explicaron que han realizado gestiones previas sin obtener solución definitiva, por lo que decidieron realizar el cierre vial como medida de presión.

Afectaciones viales y recomendaciones

El bloqueo provocó retrasos significativos para automovilistas y transporte de carga. La zona de Lechería es un punto de alto flujo vehicular, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas, anticipar traslados y mantenerse atentos a reportes viales.

¿Qué pedían los manifestantes que bloquearon la México-Querétaro?

Entubamiento del Túnel Emisor Poniente

Saneamiento del Río Cuautitlán

Acciones para reducir olores y riesgos sanitarios

Intervención de autoridades federales

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.