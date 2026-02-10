Camioneta atropella a padre e hija cuando iban a la escuela; todo quedó en video

GENERANDO AUDIO...

El camino a la escuela se convirtió en una tragedia para un padre y su hija, que fueron impactados por una camioneta que los lanzó con fuerza, dejándolo tendidos sobre la banqueta mientras el conductor se dio a la fuga del lugar. El accidente quedó captado en video gracias a las cámaras de seguridad de una vivienda en San Mateo Atenco, Estado de México.

La grabación, que fue compartida en redes sociales, da cuenta como el padre con la menor pasan a bordo de una bicicleta, segundos después, en aparente exceso de velocidad, aparece la camioneta que los impacta y también golpea un poste.

La menor, quien, según se aprecia, salió volando un poco más adelante que su papá tras el impacto y pareciera que trató de levantarse sin lograrlo. Tras el golpe y con la incapacidad para ponerse de pie, la menor solo mueve los brazos.

Segundos después de ser impactado por la camioneta, el papá, quien también permanece tendido en la vía pública, parece recobrar el conocimiento y busca la manera de levantarse. Sin embargo, tampoco tuvo éxito.

La grabación muestra que, al menos, 2 minutos, las víctimas estuvieron sin ser auxiliadas pese a que, al momento en que fueron atropellados por la camioneta blanca, pasaba un camión de transporte público.

Según reportes, la menor y su padre habrían sido trasladados a un hospital en donde el personal médico los reporta como graves.

¿Qué pasó con el responsable de atropellar al papá con su hija?

Tras atropellar a la niña y a su padre mientras iban camino a la escuela, el conductor de la camioneta habría huido del lugar. Sin embargo, pobladores lograron identificarlo y, según reportes, acudieron a un fraccionamiento en donde estaría el presunto responsable.

Al lugar, según videos de redes sociales, llegó un grupo de integrantes de la comunidad exigiendo justicia y bloquearon la entrada al fraccionamiento. Después, a la zona, también arribó personal de seguridad.

Ante la aglomeración de personas, fueron integrantes de la Guardia Nacional quienes detuvieron y sacaron de la zona al presunto responsable de atropellar a la niña junto a su papá mientras iban camino a la escuela.

