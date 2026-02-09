Atrapan a 6 falsos agentes que operaban como Ministerio Público en Huehuetoca

GENERANDO AUDIO...

Fingían ser agentes y portaban insignias similares a las de la FGJEM. Fotos: FGJEM

Seis hombres que presuntamente se hacían pasar por agentes del Ministerio Público fueron detenidos en el municipio de Huehuetoca, Estado de México (Edomex), informó la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).

De acuerdo con la institución, los individuos fueron sorprendidos cuando circulaban en un vehículo con aditamentos luminosos tipo estroboscópicos, similares a los utilizados por corporaciones de seguridad, lo que llamó la atención de elementos de la Fiscalía que realizaban recorridos en la zona.

Al marcarles el alto, los ocupantes del vehículo ignoraron la instrucción, lo que derivó en una persecución que concluyó metros más adelante, donde finalmente fueron interceptados.

Autoridades localizaron armas de fuego y réplicas dentro del vehículo. Fotos: FGJEM

¿Qué les aseguraron a los falsos agentes en Huehuetoca?

Tras la revisión del vehículo, las autoridades localizaron tres armas de fuego, dos réplicas de armas y diversas prendas con colores, escudos y leyendas apócrifas, con las que aparentaban pertenecer a la Fiscalía estatal.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”.

La Fiscalía confirmó que ninguno de ellos forma parte de la institución, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en simulación de vehículo oficial, uso indebido de insignias y portación de arma prohibida.

Van 27 detenidos por simular ser autoridades en Edomex

La Fiscalía mexiquense detalló que del 19 de enero a la fecha han sido detenidas 27 personas relacionadas con delitos como simulación de vehículo oficial de instituciones de seguridad pública, portación de armas de uso exclusivo y uso indebido de uniformes o insignias.

Las autoridades señalaron que este tipo de conductas representan un riesgo para la población, ya que los implicados pueden intentar realizar actos de intimidación o extorsión, haciéndose pasar por servidores públicos.

La dependencia indicó que las investigaciones continúan para determinar si los seis detenidos estarían vinculados con otros hechos.

