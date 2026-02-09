Este lunes vuelve el uso de cubrebocas a las escuelas del Estado de México, ahora contra sarampión

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

A partir de este lunes, los alumnos, así como el personal, deberán utilizar el cubrebocas en planteles escolares del Estado de México a fin de evitar nuevos casos de sarampión, informó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación mexiquense.

Asimismo, a recomendación de la Secretaría de Salud del Edomex, las escuelas de la entidad deberán instalar filtros sanitarios a la entrada de las instalaciones, donde se les deberá realizar la toma de temperatura, así como la verificación de que no presenten síntomas de la enfermedad.

¿Aparte del cubrebocas qué deben hacer los estudiantes en el Edomex?

Este domingo, las secretarías de Educación y de Salud del Estado de México emitieron una serie de recomendaciones que deberán ser implementadas en las escuelas de la entidad, ante el aumento de casos de sarampión en el país.

Así, en línea con la sugerencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para algunas personas, desde este lunes los estudiantes mexiquenses deberán volver al uso de cubrebocas en interiores y espacios cerrados en planteles escolares, siempre que no sea posible mantener la distancia, al igual que directivos y personal educativo.

Ello, sin dejar de lado el uso correcto de esta herramienta, que deberá colocarse cubriendo nariz y boca, sin retirarlo para hablar, toser o estornudar.

Además, deberán instalarse filtros sanitarios a la entrada de los planteles, donde se tomará la temperatura con termómetros sin contacto, además de revisar que alumnos y personal no presenten síntomas de sarampión, entre los que se incluye:

Fiebre mayor a 38 °C

Ronchas rojas en la piel

Ojos enrojecidos

Tos

Manchas blancas dentro de la boca

Siendo que, en caso de detectar alguno de dichos signos, el alumno deberá ser aislado de inmediato, avisando a la unidad de salud correspondiente para que personal acuda a su evaluación.

De igual forma, las autoridades estatales reiteraron su llamado a la población a vacunar contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a menores de 6 meses a 9 años, así como contra el sarampión y rubéola en personas de 10 a 49 años, de acuerdo con el esquema oficial.

Mientras que el personal directo de los centros educativos tendrá la responsabilidad de comunicar a los padres de familia en cuanto a estas medidas, su propósito y el protocolo del plantel en caso de que algún alumno presente síntomas, así como llevar un registro de los filtros sanitarios y enviarlo diariamente a la Dirección de Epidemiología mexiquense.

Toda vez que también deberán capacitar al personal escolar que será designado para llevar a cabo los filtros, a fin de que puedan identificar los signos ante un posible contagio, a fin de activar los protocolos correspondientes.

