Redes sociales exhiben extorsiones; Fiscalía investiga y suspende a 10 agentes

10 elementos de la Policía de Investigación fueron removidos. FOTO: Getty

Varios videos difundidos en redes sociales exhiben a supuestos agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalados por extorsiones en varios municipios del Edomex. El material comenzó a circular el 20 de enero de 2026.

Las grabaciones, compartidas en X, muestran rostros, así como un vehículo con el que presuntamente operan los señalados. En la publicación se afirma que los sujetos se hacen pasar por agentes para cometer actos de extorsión.

‼️SOMOS LA AUTORIDAD WEY‼️



🚨se da a conocer un nuevo video donde se muestra el actuar de policías ministeriales de la @FiscaliaEdomex



🚨de acuerdo con el denunciante, policías ministeriales estaban extorsionando a un automovilista y decidió documentar lo sucedido.



Fiscalía inicia investigación y suspende a 10 elementos

La Fiscalía del Estado infromó que suspendió a 10 elementos de la Policía de Investigación tras la difusión de presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad u otros delitos atribuidos a integrantes de la institución.

La Fiscalía detalló que las acciones derivan de información que apunta a posibles conductas ilícitas ocurridas en la región de Tecámac y zonas aledañas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la FGJEM dio intervención a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, la cual inició una investigación de oficio para esclarecer los señalamientos sobre actos extorsivos y otras conductas presuntamente cometidas por personal de la institución.

Como medida inicial, 10 elementos de la Policía de Investigación fueron removidos de sus funciones y concentrados en oficinas centrales mientras se determina su probable intervención en hechos constitutivos de delito.

Quiénes son los agentes suspendidos

La Fiscalía precisó que los elementos separados de su cargo corresponden a:

Un coordinador regional

Tres jefes de grupo

Seis agentes investigadores

Todos estaban adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac y permanecerán suspendidos en tanto avanzan las indagatorias.

Llamado a la ciudadanía

La FGJEM informó que continuará con los actos de investigación para identificar la posible participación de otros servidores públicos o personas ajenas a la institución. Además, invitó a la ciudadanía que haya sido víctima o testigo de estos hechos a presentar su denuncia a través del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 702 8770 o mediante la aplicación FGJ Edomex.

La Fiscalía reiteró que cualquier actuación fuera del marco legal será sancionada conforme a la ley.

