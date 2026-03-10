Granizo cae la tarde de este lunes en Tecámac; deja calles cubiertas de hielo y provoca afectaciones viales

GENERANDO AUDIO...

La noche de este lunes se registró una intensa granizada en Tecámac, Estado de México, que cubrió de hielo calles y avenidas en la zona oriente del municipio, en los límites con Tizayuca, Hidalgo. El fenómeno sorprendió a habitantes y automovilistas que circulaban por la región.

El granizo en Tecámac provocó afectaciones principalmente en vialidades cercanas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde una densa capa de hielo se acumuló sobre el asfalto y complicó la circulación de vehículos.

La zona con mayores afectaciones fue la autopista México-Pachuca, especialmente en la intersección cercana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde el hielo cubrió varios tramos de la vialidad.

En ese punto, decenas de vehículos quedaron atrapados, entre ellos automóviles particulares y tráileres con doble remolque, que no pudieron avanzar debido a la capa de granizo acumulada.

Los perímetros con mayores daños se registraron en la comunidad de San Jerónimo Xonacahuacán, donde calles y accesos principales quedaron cubiertos de blanco tras la fuerte caída de granizo.

Protección Civil trabaja para retirar hielo y encharcamientos

Tras la tormenta, elementos de Protección Civil y Bomberos de Tecámac desplegaron operativos en diversas comunidades del municipio.

Las labores se concentran en:

Retirar el hielo acumulado en calles y avenidas

en calles y avenidas Reducir niveles de encharcamientos en accesos principales

en accesos principales Apoyar a vehículos afectados por la acumulación de granizo

Las autoridades informaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales derivadas de la granizada.

Los trabajos de limpieza y liberación de vialidades continúan durante la noche para restablecer la circulación en las zonas más afectadas del municipio.

