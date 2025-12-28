GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum habla sobre descarrilamiento de Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho en sus redes sociales que están atentos al descarrilamiento del Tren Interoceánico que ocurrió la mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025, en el estado de Oaxaca.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Después del mediodía de este domingo, a través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que están atentos a los trabajos que lleva a cabo la Secretaría de Marina (SEMAR) para apoyar a los usuarios que estuvieron involucrados en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

También sobre este incidente que ocurrió con un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la mandataria aseguró que también en las labores participan personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y del gobierno del estado de Oaxaca.

“Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, indicó por último la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo que se sabe del descarrilamiento

De acuerdo con la Marina de México, la cual publicó un comunicado oficial, el descarrilamiento de la máquina principal de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrió a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca, justo en la Línea Z.

Según sus datos oficiales, en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, las cuales estaban distribuidas en dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente“, indicaron en su comunicado y agregaron que conforme tengan más datos, se ampliará la información a través de canales oficiales.

También el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que en coordinación con la Marina, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya están dando apoyo en el lugar.

