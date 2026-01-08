Tráiler impacta caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro tras asalto; hay reducción de carriles

GENERANDO AUDIO...

Tráiler impacta caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro

La madrugada de este jueves 8 de enero, alrededor de las 5:00 horas, un tráiler de doble remolque se impactó contra la caseta de cobro de Tepotzotlán, ubicada en la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de que su operador presuntamente fuera víctima de un asalto, lo que habría derivado en la pérdida de control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el tráiler había salido de Puerto Vallarta, Jalisco, y transportaba 51 toneladas de sandías, con destino a la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa. El percance ocurrió justo en la zona de cobro, lo que obligó al cierre parcial de carriles y a la movilización de cuerpos de emergencia y personal carretero.

Capufe reporta reducción de carriles y carga vehicular

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que, tras el accidente, se mantiene la reducción de carriles en la Plaza de Cobro Tepotzotlán de la México-Querétaro, mientras se realizan las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada mediante grúas especializadas.

“Continúa reducción de carriles por atención de accidente. Se registra carga vehicular. Maneje con precaución”, señaló Capufe a través de un aviso a las personas usuarias de la autopista.

La dependencia exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y considerar tiempos de traslado más largos, debido a la congestión registrada en el punto.

Tráiler se dirigía a la Central de Abasto de la CDMX

Información preliminar indica que el conductor del tráiler habría sido víctima de un asalto, situación que se investiga como una de las posibles causas del choque. Hasta el momento, no se reportan personas heridas y los presuntos asaltantes habrían escapado.

Personal de seguridad y vialidad mantiene presencia en la zona, mientras continúan las labores para normalizar la circulación. Capufe recordó que para reportes y actualizaciones sobre el estado de la autopista está disponible el número de atención 074.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.