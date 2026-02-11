Tráiler embiste a automovilista en el trébol de Tepotzotlán

GENERANDO AUDIO...

Un tráiler embistió a un automovilista en el trébol de Tepotzotlán, en el Estado de México, luego de intentar rebasar de manera indebida. El momento, grabado por un testigo, fue difundido en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes, el tráiler de color amarillo intentó rebasar a un automóvil que circulaba a un costado. Durante la maniobra, las cajas de transporte del tráiler golpearon directamente al vehículo particular que iba en el carril contiguo, provocando el impacto.

Tráiler intenta rebasar y provoca choque

En el video se observa cómo, tras el choque, el automóvil queda severamente dañado. Un hombre aparece tendido sobre el asfalto, mientras el testigo que grabó las imágenes intenta auxiliar a las personas heridas. Otra persona le pide que continúe conduciendo para perseguir al tráiler y que no se dé a la fuga.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce si logró alcanzarlo o si el operador del vehículo pesado fue identificado por las autoridades.

Contexto del accidente en el trébol de Tepotzotlán

El trébol de Tepotzotlán es uno de los puntos con mayor carga vehicular en la región, ya que conecta vialidades clave para el transporte de carga y automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México y el norte del país.

En esta zona es común el tránsito de tráileres y vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo de accidentes cuando se realizan maniobras indebidas, como rebases en carriles reducidos o sin la debida precaución.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente el estado de salud de las personas lesionadas, ni si el accidente fue atendido por servicios de emergencia o autoridades de tránsito del Estado de México.

