Mujeres con Bienestar Edomex: revisa hoy tu estatus y no pierdas 2 mil 500 pesos

Mujeres con bienestar Edomex. Foto: Cuartoscuro

Las mujeres inscritas en el programa Mujeres con Bienestar Edomex pueden consultar y validar su estatus para no perder el apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, a través de un micrositio habilitado por la Secretaría del Bienestar, ingresando su número de folio y el celular registrado.

¿Cómo consultar tu estatus en Mujeres con Bienestar Edomex?

Para conocer el estado de tu registro, debes ingresar al micrositio oficial del programa (dar clic) y capturar los datos solicitados. Es indispensable contar con el folio que se te asignó al momento del registro y el número de celular que proporcionaste.

En caso de requerir apoyo durante el proceso de consulta o validación, la Secretaría del Bienestar cuenta con el número telefónico 55 93 70 09 24 para brindar asistencia a todas las beneficiarias.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex?

Mujeres con Bienestar es un programa social dirigido a mujeres que viven en el Estado de México, tienen entre 18 y 64 años de edad y se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.

El programa otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada, además de servicios orientados al bienestar de las beneficiarias.

¿Cuándo se deposita el apoyo de 2 mil 500 pesos?

La fecha de depósito depende del grupo asignado, el cual se determina con base en la primera letra de la CURP:

Grupo 1: letras A a D

Grupo 2: letras E a H

Grupo 3: letras I a M

Grupo 4: letras N a R

Grupo 5: letras S a Z

Identificar tu grupo es clave para saber cuándo recibirás el apoyo.

Requisitos para participar en Mujeres con Bienestar Edomex

Para ser beneficiaria del programa, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer Vivir y contar con domicilio en el Estado de México

Tener entre 18 y 64 años cumplidos

Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social

No ser beneficiaria de otro programa federal, estatal o municipal con apoyo monetario

Completar exitosamente la solicitud en la página oficial https://mujeresconbienestar.gob.mx, opción “A”, sección “Iniciar nueva solicitud”

Paso a paso para registrarte en Mujeres con Bienestar

Ingresa a https://mujeresconbienestar.gob.mx, ve a la opción “A” y selecciona “Iniciar nueva solicitud”

Crea un usuario con tu CURP, correo electrónico y número de celular

Lee las instrucciones y captura la información solicitada

Al finalizar, el sistema indicará si tu solicitud fue aprobada o rechazada

Si tu solicitud es aprobada, recibirás un número de folio, el cual debes guardar, ya que será necesario para consultas y seguimiento

¿Qué sigue si tu solicitud fue aprobada?

Si cumples con los requisitos iniciales, recibirás un correo electrónico y un SMS con la información del lugar, fecha y hora para presentarte a realizar tu registro presencial con un servidor del pueblo.

Posteriormente, tu documentación será validada y, si eres elegible, recibirás un nuevo mensaje con los datos para acudir por tu tarjeta Mujeres con Bienestar, donde se depositarán los 2 mil 500 pesos bimestrales, en una o hasta dos ocasiones, según la disponibilidad presupuestal.

