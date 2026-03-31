Video: explota camioneta en la México-Pachuca; hay dos muertos y autoridades investigan atentado

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Explosión de camioneta en la México-Pachuca deja dos muertos. Foto: Felipe Cruz

Dos hombres murieron tras la explosión de una camioneta que circulaba sobre la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió el pasado 28 de marzo de 2026, en el kilómetro 40, donde la unidad detonó presuntamente por un artefacto explosivo colocado en el interior de la cabina.

Explosión habría sido provocada por un artefacto

Las primeras líneas de investigación apuntan a que la detonación fue resultado de un explosivo dentro del vehículo, lo que ha llevado a las autoridades a considerar el hecho como un posible atentado.

Tras la explosión, la camioneta quedó severamente dañada e impactada, lo que detuvo su marcha en la zona de Haciendas del Valle.

Autoridades confirman fallecimiento de dos personas

Elementos de seguridad municipal acudieron al lugar y confirmaron la muerte de los dos ocupantes, por lo que procedieron a acordonar la zona en espera de los servicios periciales.

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro local para la realización de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Identidad de las víctimas, bajo versiones preliminares

De manera extraoficial, se presume que una de las víctimas sería Francisco Beltrán “N”, alias “Payín”, junto con su acompañante, ambos originarios de Sinaloa.

Versiones preliminares indican que el conductor habría recogido al “Payín” en el aeropuerto antes del ataque, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades.

Investigación en curso por posible ataque directo

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el móvil del hecho, así como la posible participación de terceros en la colocación del explosivo.

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