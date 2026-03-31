Noticias de hoy 30 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 30 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Revisión del T-MEC

En la primera ronda de diálogo entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, no se abordó el tema de aranceles, confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Homicidios en México

En México se denunciaron 325 homicidios durante la cuarta semana de marzo. El estado que encabezó las denuncias fue Guanajuato.

Combustible ilegal

En Reynosa, Tamaulipas, autoridades decomisaron más de 2 millones de litros de combustible ilegal. También se aseguraron tanques y tractocamiones.

Protestan choferes

Conductores de Uber se manifestaron sobre Reforma para exigir tarifas justas, incremento en comisiones y la posibilidad de operar en el Aeropuerto.

Embajada en Caracas

La embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, reanudó hoy sus operaciones, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas.

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