Las mejores postales: nieve sorprende al Ajusco, Popocatépetl, Iztaccihuatl y más

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Se pinta de blanco el Ajusco. Foto: Raúl Gutiérrez

En plena primavera, el frío dejó imágenes poco comunes en varias zonas altas de México. Durante la tarde de este lunes, el Ajusco ,en la Ciudad de México, así como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se observaron cubiertos de blanco por la presencia de nieve en sus partes más elevadas.

El fenómeno coincide con un periodo de bajas temperaturas, lluvias y aire frío que también favoreció heladas y precipitación invernal en distintos puntos del país.

A estas postales se sumó la sierra de Nayarit, donde se reportaron nevadas y granizadas en municipios como Huajicori y Del Nayar.

Nieve en el Ajusco, Popocatépetl y sierra de Nayarit

En el caso del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, el paisaje se observó blanco durante la tarde, lo que llamó la atención de visitantes y habitantes. Aunque el pronóstico meteorológico indicaba condiciones de aguanieve y descenso de temperatura en zonas montañosas, las imágenes mostraron una estampa invernal en esta región que alcanza alrededor de 3,930 metros de altitud.

Ajusco:

Foto: Raúl Gutiérrez Foto: Raúl Gutiérrez Foto: Raúl Gutiérrez Foto: Raúl Gutiérrez

Popocatépetl e Iztaccíhuatl:

En volcanes como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ubicados entre el Estado de México, Puebla y Morelos, también se registraron escenas cubiertas de blanco en las partes más altas. Se trata de zonas donde el frío, la altura y la humedad favorecen este tipo de fenómenos.

A la par, en la sierra de Nayarit, las nevadas y granizadas sorprendieron principalmente en Huajicori y Del Nayar. Ante las complicadas condiciones del clima, autoridades mantienen patrullajes en la zona.

Sierra de Nayarit:

Foto: SSPCNay Foto: SSPCNay

Bajas temperaturas provocan heladas en varias regiones

De acuerdo con el pronóstico, este evento también está relacionado con heladas y ambiente frío en varios estados del país. Las condiciones más intensas se prevén en zonas serranas, donde el descenso térmico puede favorecer la formación de hielo, escarcha y precipitación invernal.

Las imágenes del Ajusco, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y la sierra de Nayarit dejaron una de las escenas más llamativas del cierre de marzo, con paisajes más propios del invierno que de la primavera.

Granizada cubre de blanco comunidades en Puebla

La tarde de este lunes también se registraron lluvias y caída intensa de granizo en varios puntos de Puebla, sobre todo en municipios ubicados en las faldas del Citlaltépetl o Pico de Orizaba.

Uno de los casos más notorios fue el de San Antonio Jalapasco, en Aljojuca, donde el hielo se acumuló en calles y terrenos de cultivo, con posibles afectaciones para el campo.

En Miguel Hidalgo, comunidad de Tlachichuca, la granizada también cubrió de blanco la cancha de futbol y los techos de viviendas.

Ante estas condiciones, autoridades mantienen recorridos para evaluar daños y alertaron por el descenso de temperatura en zonas altas cercanas al volcán.

Granizada cubre comunidades de Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Prevén posible nevada en el Xinantécatl o Nevado de Toluca por aire frío y lluvias

Las lluvias constantes y el descenso de temperatura en el Valle de Toluca mantienen la posibilidad de una nevada en el Xinantécatl o Nevado de Toluca en las próximas horas.

De acuerdo con reportes meteorológicos, la combinación de humedad y aire frío asociada a una DANA o vórtice frío favorecería la caída de nieve en esta montaña y en otras cimas por arriba de los 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar.

Mientras tanto, en Toluca, Lerma, Metepec, Tenango del Valle y Calimaya se han registrado lluvias, viento, granizo y un ambiente inusual para esta temporada, por lo que autoridades piden conducir con precaución ante las condiciones en calles y carreteras.

Frío intenso provoca heladas en varios estados

De acuerdo con el pronóstico oficial, diferentes fenómenos causarán heladas en el norte y centro del país, con temperaturas de hasta:

-10 a -5 °C en Chihuahua y Durango

en Chihuahua y Durango -5 a 0 °C en Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas

en Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas 0 a 5 °C en entidades del centro como CDMX, Hidalgo y Veracruz

Estas condiciones favorecen la formación de hielo, escarcha y precipitación invernal en zonas altas.

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