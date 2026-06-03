“¡Ya, mamá!”: mujer agarra a cinturonazos a su hijo por robarse una bocina en Neza

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

Una mujer agarró a cinturonazos a su hijo por robarse una bocina en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. El video de este castigo se ha viralizado en redes sociales porque el ladrón no dejaba de llorar, mientras le rogaba a su madre que se detuviera.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

“Ya me tienes hasta la madre!” Le grita a su hijo mientras lo golpea con un cinturón por robar una bocina en la colonia Esperanza en Neza pic.twitter.com/nw8flg8vyH — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) June 3, 2026

Se viraliza video de señora golpeando a su hijo ladrón en Neza

Medios locales mencionan que un joven intentó robarse la bocina de una purificadora de agua, ubicada en Neza. Antes de que pudiera escapar, un mototaxista se dio cuenta y lo delató con los vecinos. Entre todos agarraron al ladrón y lo amarraron a un poste; momentos más tarde llamaron a su mamá.

El video que circula muestra a la señora golpeando con un cinturón a su hijo mientras le grita “Ya me tienes hasta la m$$/%”. El joven no para de llorar y suplica por piedad, ante la mirada de un grupo de curiosos que se reunió a ver la escena. “Ya, mamá, perdóname”, dice el joven.

En los momentos finales de la grabación se escucha a la madre diciendo que ella misma lo va a presentar ante las autoridades, aunque se desconoce si cumplió con su palabra. Tampoco hay información oficial al respecto.

Usuarios de redes sociales aplaudieron el actuar de la señora por castigar a su hijo frente a la mirada de los vecinos, en lugar de defender lo indefendible, como suele ocurrir en casos similares.

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