Protesta estudiantil en Conalep termina en choque con policías en Edomex; hay tres heridos y 3 detenidos

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Policía herido tras protesta en Conalep. Foto: Especial

Un enfrentamiento entre estudiantes del Conalep Plantel 198, en Huixquilucan, Estado de México y elementos de la Policía Municipal dejó un saldo de tres oficiales lesionados y tres estudiantes detenidos la tarde de este miércoles en el municipio mexiquense.

De acuerdo con reportes oficiales, los alumnos realizaron una protesta dentro del plantel y bloquearon la avenida Apopocatzin para exigir la destitución de la directora, a quien acusaron de presuntamente encubrir actividades relacionadas con la venta de drogas dentro y fuera de la institución educativa.

Protesta en Conalep Huixquilucan escala a enfrentamiento

Durante la manifestación, varios estudiantes sacaron mobiliario de uno de los edificios del plantel y lo arrojaron al patio principal.

Ante la situación, alrededor de las 12:15 horas, autoridades escolares solicitaron el apoyo de la policía municipal para controlar la protesta.

Según los reportes, al llegar al lugar los uniformados intentaron contener a los manifestantes y realizaron algunas detenciones, lo que derivó en un enfrentamiento entre estudiantes y policías.

Videos muestran el encontronazo entre ambos bandos, pero también documentan presunto abuso de autoridad sobre los jóvenes.

🚨🎓 Crisis en CONALEP Huixquilucan: exigen destitución de directora y sanciones



Padres de familia y alumnos del CONALEP Huixquilucan 198 alzaron la voz para exigir la destitución de la directora del plantel, así como una investigación contra elementos de seguridad por presuntas… pic.twitter.com/TkMF97l6ih — Uno TV (@UnoNoticias) June 3, 2026

Las autoridades señalaron que durante los hechos tres oficiales resultaron lesionados y dos patrullas sufrieron daños.

La situación se salió de control cuando arribaron más policías y comenzaron a intentar detener a los estudiantes, quienes intentaron poner resistencia y fueron golpeados por los uniformados.

Tres estudiantes fueron detenidos y policías heridos

Autoridades confirmaron la detención tres estudiantes, quienes fueron presentados a la fiscalía especializada para menores y adolescentes infractores en Tlalnepantla de Baz.

Los detenidos fueron identificados como:

“Brayan “N”

Ángel Adrián “N”

José Miguel “N”

Los tres jóvenes detenidos enfrentan cargos por el delito de lesiones y daños a los bienes, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México será quien determine su situación legal.

Durante la detención, los elementos fueron agredidos con objetos pesados y piedras, lo que derivó en un saldo de tres policías con lesiones de consideración en la cabeza y rostro.

Sobre la agresión de elementos de seguridad a los estudiantes, el gobierno municipal aseguró que se abrirá una “investigación en la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, con el fin de determinar las responsabilidades, con base en los protocolos de seguridad, hasta llegar a las últimas consecuencias”.

Llaman a protesta por estudiantes detenidos

Luego del enfrentamiento entre policías y estudiantes del Conalep Plantel 198 en Huixquilucan, a través de redes sociales se convocó a una manifestación el 4 de junio de 2026 a la 1 de la tarde. La ruta será partiendo de la escuela con destino al Palacio Municipal.

Convocan a manifestación en apoyo a la comunidad estudiantil del Conalep de Huixquilucan agredida por los matones de Enrique Vargas, mañana a la 1 de la tarde, del Conalep a el palacio municipal. pic.twitter.com/lm1pRjL3Lz — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) June 3, 2026

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