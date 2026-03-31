¿Ya pagaste predial y agua? Ésta es la fecha límite en el Estado de México

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Edomex fija fecha límite para pago de predial y agua. Foto: Uno TV/ Archivo

El pago del impuesto predial y del servicio de agua en el Estado de México tiene como fecha límite el próximo 31 de marzo de 2026, por lo que autoridades llaman a los contribuyentes a cumplir con este trámite en tiempo y forma.

Durante este periodo, quienes realicen el pago anual anticipado aún pueden acceder a distintos beneficios económicos.

Descuentos disponibles para contribuyentes

Las autoridades informaron que durante marzo se mantienen los siguientes incentivos:

4% de bonificación por pago anual anticipado

por pago anual anticipado 2% adicional para contribuyentes cumplidos en los últimos dos años

Para sectores vulnerables, como adultos mayores, jubilados, personas con discapacidad o con ingresos limitados, los ayuntamientos pueden otorgar hasta:

34% de descuento en predial (puede variar según el municipio)

Beneficios también aplican en el pago del agua

En el caso del servicio de agua, también se contemplan reducciones:

4% de descuento en municipios con convenio

en municipios con convenio Hasta 38% de descuento para sectores vulnerables, dependiendo de cada demarcación

Estos beneficios buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a distintos sectores de la población.

¿Dónde y cómo realizar el pago?

El trámite puede realizarse de distintas formas:

A través del portal estatal , donde se genera el Formato Universal de Pago

, donde se genera el En centros autorizados

Mediante banca electrónica

Vía telefónica para orientación y reportes

Para completar el proceso, se requiere información como:

Clave catastral

Número de cuenta del servicio

Llamado a pagar antes del 31 de marzo

Las autoridades reiteraron la importancia de aprovechar los descuentos disponibles antes del 31 de marzo de 2026, ya que después de esta fecha podrían aplicarse recargos.

Cumplir con el pago en tiempo permite no solo evitar sanciones, sino también acceder a beneficios económicos establecidos durante el primer trimestre del año.

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